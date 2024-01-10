Kayseri polisinden 1.5 milyonluk operasyon: 17 tutuklama

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ev ve iş yerlerinden toplamda 1.5 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 32 şahıstan 17'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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  • 10.01.2024 20:28
  • Güncelleme: 10.01.2024 22:35
Kayseri polisinden 1.5 milyonluk operasyon: 17 tutuklama
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ev ve iş yerlerinden toplamda 1.5 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 32 şahıstan 17’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ile ilgili olarak çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, ikametlerden ve işyerlerinden meydana gelen 21 hırsızlık olayından karışan şüphelileri tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, 32 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 1.5 milyon TL değerinde para, ziynet eşyası ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şahıslardan 17’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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