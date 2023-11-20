2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çankaya Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 06 BNG 324 plakalı otomobil ile 43 ADE 905 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, 2 otomobilin karıştığı trafik kazası güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.