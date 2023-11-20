Büyükşehir'den kırsala 35 milyon TL'lik 'trafik' yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalle yollarına 35 milyon 554 bin 752 TL’lik, sanat yapıları, trafik işaret levhası ve yol çizgi boyası ile yatay ve düşey trafik işaretlemeleri ve otokorkuluk yatırımı yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkez ilçeler kadar kırsalda sürdürdüğü altyapı ve ulaşım çalışmalarıyla ilçe sakinlerinin konforunu arttırmayı 2023 yılında da sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Yol Şube Müdürlüğü 2023 yılında ilçe yollarına korige boru, baks ve köprü gibi sanat yapıları, trafik işaret levhası ve yol çizgi boyası ile yatay ve düşey trafik işaretlemeleri ve otokorkuluk hizmetleri yaparak, kırsalda yolları daha modern ve daha güvenli hale getirdi.

Bu çerçevede, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca 2023 yılı için ilçe mahalleleri yollarına korige boru, baks ve köprü gibi sanat yapıları yapılarak toplam 13 milyon 854 bin 976 TL harcandı. Yine, ilçe mahalleleri yollarına 15 milyon 911 bin 576 TL trafik işaret levhası ve yol çizgi boyası ile yatay ve düşey trafik işaretlemeleri yapıldı. Ekipler, 2023 yılı için İlçe Mahalleleri yollarına 5 milyon 788 bin 200 TL yatırım maliyeti ile otokorkuluk yaptı.

Böylelikle, Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalle yollarına sanat yapıları, trafik işaret levhası ve yol çizgi boyası ile yatay ve düşey trafik işaretlemeleri ve otokorkuluk olmak üzere 35 milyon 554 bin 752 TL’lik yatırım yapmış oldu.