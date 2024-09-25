2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında iki araç döner kavşakta çarpıştı. Kazada E.D., A.D., M.K. ve A.K. hafif yaralanırken otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

TOKİ Demokrasi Mahallesi Şehitler Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında iki araç döner kavşakta çarpıştı. Kazada E.D., A.D., M.K. ve A.K. hafif yaralanırken otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

1ha

Bakmadan Geçme

Kayseri'nin o ilçesi, Türkiye'nin en hızlı büyüyen ve gelişen ilçesi odu
Kayseri'nin o ilçesi, Türkiye'nin en hızlı büyüyen ve gelişen ilçesi odu
Telsizciler Derneği'nden acil durum telsiz eğitimi
Telsizciler Derneği'nden acil durum telsiz eğitimi
Erdoğan'dan, dünyaya çağrı: Netanyahu Hitler gibi durdurulmalı
Erdoğan'dan, dünyaya çağrı: Netanyahu Hitler gibi durdurulmalı
Volta Team TEKNOFEST'te 2 başarıya imza attı
Volta Team TEKNOFEST’te 2 başarıya imza attı
Büsam Şehir Akademi Başlıyor
Büsam Şehir Akademi Başlıyor
İsrail'in katliamları karşısında tahrik olan bir vatandaş Starbucks'a saldırdı
İsrail'in katliamları karşısında tahrik olan bir vatandaş Starbucks'a saldırdı