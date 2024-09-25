2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında iki araç döner kavşakta çarpıştı. Kazada E.D., A.D., M.K. ve A.K. hafif yaralanırken otomobillerde maddi hasar meydana geldi.
TOKİ Demokrasi Mahallesi Şehitler Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında iki araç döner kavşakta çarpıştı. Kazada E.D., A.D., M.K. ve A.K. hafif yaralanırken otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.