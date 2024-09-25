Tarihçi Mustafa Cingil, 'Selehattin Eyyübi'nin öz yeğeni çifte kümbette yatıyor'

İlk Türkçe kitabın Kayseri'de yazıldığını ifade eden Tarihçi Mustafa Cingil, "Amasya Osmanlı’nın hakikaten her gittiğinizde yeni bir kapı açacak size tarihi anlamda farklılıklar kazandıracak güzel bir şehrimiz bir şey daha söyleyim biraz önce Anadolu’da Türkler tarafından yazılan ilk kitabın olduğunu söyledi ama o Anadolu’da Türkler tarafından yazılan ilk Türkçe kitap da Kayseri’de yazılmıştır" dedi.

Tarihçi Mustafa Cingil, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Konuşacaklarımız Var’ programında Moderatör Salih Zeki Çetin’in sorularını yanıtladı.

İlk Türkçe kitabın Kayseri'de yazıldığını ifade eden Tarihçi Mustafa Cingil, "Türklük gazilik ve eğitim aldığından dolayı Amasya çok önemlidir. Amasya‘yı bir hocam kulağı çınlasın Necati hocam bana şöyle bir cümle kurmuştu. Amasya hakim olan Anadolu'ya hakim olur demişti gerçekten de Selçuklu Amasya ile başladı kuruluş merkezlerinden biridir. Amasya Osmanlı’nın hakikaten her gittiğinizde yeni bir kapı açacak size tarihi anlamda farklılıklar kazandıracak güzel bir şehrimiz bir şey daha söyleyim biraz önce Anadolu’da Türkler tarafından yazılan ilk kitabın olduğunu söyledi ama o Anadolu’da Türkler tarafından yazılan ilk Türkçe kitap da Kayseri’de yazılmıştır. Bir gecede cephesi ülkenin sağlamlaştırmak için Eyyubi halifesi ile anlaşmaya gider hem Moğollara karşı biri olalım tabii o dönemlerde şimdiki gibi yüzler olmadığı için bunlar genelde evliliklerle sağlanıyor. Devlet kademesinde yapılan evlilikten bir dostluk anlaşmasına dönüşür ve bu şekilde kontrol altına alınmış oluyor. Dolayısıyla da Eyyübi halifesinin kızı olan eşi El Melikü'l Adil hatundan olan oğlu İzzettin Kılıçarslan‘ı veliaht tayin ediyor daha hayattayken Alaaddin Keykubat El Melikü'l Adil Hatun Sivas Caddesinin sonunda yatan Çifte kümbet’te yatan El Melikü'l Adil Hatun aslında Eyyubi halifesi kızı Selahattin Eyyubi‘nin de öz yeğenidir. Ama buna rağmen Alanya Seferi sırasında anlaşma şartların gereği dediğimiz oğlu ikinci Gıyasettin Keyfhüsrev Malatya Ekolu devreye girerek başa geçirirler. El Melikü'l Adil derhal Ankara’ya gönderilir. Ankara Kalesi‘ne önce hapsedilir. Daha sonra da iki kişiyle olarak öldürülür" şeklinde konuştu.