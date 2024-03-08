2023-2024 av sezonu kapandı

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yayımlanan mesaj ile 2023-2024 av sezonunun kapandığı bilgisi paylaşıldı.

2023-2024 av sezonu kapandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yayımlanan mesaj ile 2023-2024 av sezonunun kapandığı bilgisi paylaşıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“2023-2024 Av Dönemi av sezonu 03.03.2024 tarihi itibariyle ülke genelinde kapanmıştır. Bu minvalde avın kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başladığından, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayının ortalarına kadar avcılık faaliyetleri yasaktır. Yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme dönemlerine girdiği bu zaman içerisinde, Hayvanların yaşama ortamlarında daha hassas hareket edilmesi, yaban hayvanlarının rahatsız edilmemesi, yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması, görüldüğü ortamda olduğu gibi bırakılması, tabii dengenin korunması açısından önem arz etmektedir. Unutulmamalıdır ki; Yaban Hayatını Korumak, yaşatmak ve sürekliliğini sağlamak gelecek nesillere karşı bir insanlık görevidir. Bu sebeple tüm vatandaşlarımızın bu dönem içerisinde duyarlı olması gerekmektedir.”

İHA
Kayseri Gündem

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