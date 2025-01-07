2024'te Kayseri'de 1.5 Milyar TL'lik altyapı projeleri hayata geçirildi

KASKİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonu doğrultusunda büyük projeleri hayata geçirerek, 2024 yılında güçlü altyapı için önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Kayserililere memba kalitesinde içme suyu temin eden KASKİ, atık suların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi için yeni Atık Su Arıtma Tesisleri inşa etti. İçme suyu ve atık su hattı imalatları hız kesmeden devam ederken, ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut hatlar yeni nesil borularla yenilendi.

Kuraklık tehlikesine karşı yeni kaynak arayışlarına giden KASKİ, yeni sondaj kuyuları açarak içme suyu temini noktasında önemli adımlar attı. Ayrıca, hem ekonomiye hem de çevreye destek olmak amacıyla Güneş Enerji Santralleri (GES) inşa edildi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ'nin 2024 yılında Kayseri'nin geleceğini inşa etmeye gayret ettiğini ve güçlü yarınlar için güçlü bir altyapı ağı oluşturduklarını vurguladı. Altyapı hizmetlerini eksiksiz şekilde yürütebilmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Büyükkılıç, 2025 yılında da hizmetlerin kesintisiz şekilde devam edeceğini ifade etti.