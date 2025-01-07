KAYMEK'ten Eğlenceli Eğitim: Çocuklar Seksek ile Matematiği Öğreniyor

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), çocukların ve gençlerin eğitimine yeni bakış açıları getiriyor. KAYMEK, mesleki eğitim, kültür sanat ve kurslar gibi pek çok alanda hizmet vererek, çocuklar için hazırlanan eğitim programlarında yaratıcı yöntemler kullanıyor.

Genç KAYMEK Tesisleri’nde gerçekleştirilen etkinliklerde, öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla eğlenceli oyunlar kullanılıyor. 4’üncü sınıf öğrencileri, matematiksel işlemleri daha iyi anlayabilmek için seksek oyunu oynayarak çarpma işlemini öğreniyor. Bu hem eğlenceli hem öğretici yöntem, öğrencilerin soyut kavramları somutlaştırarak öğrenmelerini sağlıyor.

Eğitimde oyunlaştırma ve aktif katılım gibi yöntemlerle öğrencilerin derse olan ilgisi arttırılıyor ve matematik gibi konular eğlenceli hale getiriliyor.