2024'te kırsal kesimin kalkınmasına 192 milyon 885 bin TL destek sağlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, tarım ve hayvancılık alanında Kayserili çiftçiler için ürettiği projelerle destek sağladı. Bu kapsamda tavuk yarka dağıtımı desteği, süt işleme tesisi yapımı, tohum dağıtımı desteklemeleri, arılı kovan dağıtımı destekleri, tarımsal makine desteklemeleri, besicilik yapan kırsal üreticilerin su faturalarına yüzde 50 içme suyu katkısı, SST sulama suyu tesisleri, sac sıvat alımı, beton sıvat yapımı ve bakım onarım ile birlikte çeşitli cihaz, araç gereç gibi destekleri kırsal üreticinin hizmetine sundu. Söz konusu desteklerin 2024 yılındaki 1 yıllık mali karşılığı ise 192 milyon 885 bin 526 TL olarak gerçekleşti. Kırsal Hizmetler ve Tarımsal Hizmetler olmak üzere iki ayrı daire başkanlığı, kırsal kesimlere tarım ve hayvancılık alanında daha etkin hizmet vermek için birleştirildi.

'TÜRKİYE'DE İLK VE TEKTİR'

Çiftçilere yönelik gerçekleşen her programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav; “Verilere baktığımızda Kayseri Büyükşehir Belediyemiz sadece tohum desteği vermemiş çiftçilerimize aynı zamanda alet, ekipman desteği, tarımsal sulama desteği, mera ıslah projelerinde destek, sıvat desteği birçok destekle birlikte yaklaşık 500 milyon TL’lik bir desteklemeyi 5 yıl içerisinde Kayserili çiftçilerimize vermiştir. Bu Türkiye’de ilk ve tektir” ifadelerini kullandı.