Kayseri Enerji Fuarı'na 12 ülkeden ziyaretçi katılacak

Kayseri Enerji Fuarı 22-25 Ocak 2025 tarihleri arasında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilecek enerji fuarı hakkında bilgiler veren Atlas Fuar Yetkilisi Fevzi Atasagun, "Biz bu sene Enerji Fuarı’nın Kayseri’de ilkini yapıyoruz. Fuara oldukça yoğun bir ilgi var. Niçin Kayseri ve bu Enerji Fuarı? Genelde bu tür fuarlar İstanbul’da yapılıyor. Fakat Anadolu’da büyük bir boşluk var. İstanbul’un nüfusu 20 milyon, ama Anadolu’da 60 milyon nüfus var. Ayrıca yatırımların çoğu da Anadolu'dadır. Biz bu fuarı yapmak için 2 senedir altyapısına uğraşıyorduk. Kayseri’nin özelliği şu: Kayseri, Anadolu’nun ortasında bir il ve de çok güzel bir 40 bin metrekarelik uluslararası fuar merkezimiz var. Bu fuar merkezi, Anadolu’daki bütün illere hitap ediyor. Fuarımız 2 bölümden oluşuyor. Bir bölümde solar enerji, diğer bölümde ise elektrikli araçlar, otomobiller ve şarj istasyonları var. Bu fuarda, solar enerjiyle ilgili ve yenilenebilir enerjiyle ilgili bütün firmalar fuarımıza katılıyor. Otomobilde de firmalar elektrikli şarj istasyonları, Türkiye'deki bütün elektrikli otomobiller bunların tamamı fuarımızda yer alıyorlar" ifadelerinde bulundu.

Öte yandan Gerçekleştirilen fuarda enerji ve şarj istasyonları hakkında bilgiler verileceğini ifade eden Atlas Fuar Yetkilisi Fevzi Atasagun, “Fuarımıza 12 ülkeden ziyaretçi geliyor. Uluslararası bir fuar. Yurt dışından, İspanya’dan da fuarımıza katılan firmalar var. Fuarımızı Kayseri olarak aldık ama Türkiye genelindeki 340 tane organize sanayi ve fabrikalar var. Tamamı 22-23 Ocak tarihleri arasında Kayseri’de buluşacak. Fuarımızda aynı zamanda uluslararası bir kongremiz var. Bu kongrede de gelen ziyaretçilerimiz enerjiyle ilgili ve şarj istasyonlarıyla ilgili bilgilendirilecek. Enerjisini kendisi üretmek isteyenler ve enerji faturasından kurtulmak isteyenlerin Kayseri Enerji Fuarı'nı mutlaka ziyaret etmelerini istiyoruz. Aynı zamanda da elektrikli şarj istasyonu kurmak isteyenler ve elektrikli otomobilleri yakından görmek isteyenleri mutlaka 22-25 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan Kayseri Enerji Fuarı’nda bekliyoruz" diye konuştu.