2024 Yılında gayrimenkul satanlara önemli uyarı

Kazançların Vergilendirilmesi

Gayrimenkul sahiplerinin, aldıkları mülkleri beş yıl içinde elden çıkarmaları durumunda elde ettikleri kazançlar, gelir vergisine tabi olabiliyor. 2024 yılı için 87 bin TL, 2025 yılı içinse 120 bin TL istisna tutarı belirlenmiş durumda. Bu tutarın altında kalan gelirler için yıllık beyanname verilmesine gerek bulunmuyor. Ancak istisna tutarını aşan kazançlarda, yıllık beyanname verilmesi gerekiyor ve istisna tutarı beyan edilen gelirden düşülebiliyor.

İktisap Tarihinin Önemi

Gayrimenkulün iktisap tarihi, tapuya tescil tarihi olmakla birlikte, bazı özel durumlarda fiilen kullanıma bırakılma tarihi esas alınabilir. Bu durumlar, gayrimenkullerin fiilen kullanımını kanıtlayan belgelerle teyit edilebilir.

Maliyetlerin Hesaplanması

Gayrimenkullerin elden çıkarılması sırasında elde edilen kazancın hesaplanmasında, gayrimenkulün maliyet bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların giderleri, ödenen vergi ve harçlar düşülerek değer artışı kazancı belirleniyor. İktisap bedeli, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen Yurt İçi - Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artış oranında düzenleniyor.

Tarlayı Kapsayan Gayrimenkul Satışı

Kendi tarlası üzerine inşa edilen gayrimenkullerin tarla ile birlikte satılması durumunda da değer artışı kazancı söz konusu olabiliyor. Eğer tarla ve üzerindeki yapının satışı beş yıl içerisinde gerçekleşirse, değer artışı vergisine tabi olabiliyor.

Beyanname ve Ödeme Süreleri

2024 yılı kazançlarına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri, 2025 Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olarak ödenecek. 31 Mart ve 1 Nisan'ın resmi tatil olması nedeni ile birinci taksit 2 Nisan 2025 tarihine kadar, ikinci taksit ise 31 Temmuz 2025’e kadar ödenmelidir. Gelir Vergisi Beyannameleri ise 1 Mart – 2 Nisan 2025 tarihleri arasında, ilgili web sitesi üzerinden verilebilecek.

Bu bilgi ve tarihlere dikkat etmek, gayrimenkul satışı yapacaklar için büyük önem taşıyor.