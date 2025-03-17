Baharın Aylarının Gelmesiyle İlaçlama Çalışmalarına Başladı

İnsan ve çevre sağlığına zarar veren canlılara karşı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen ilaçlama çalışmaları periyodik aralıklarla devam ediyor.

Vatandaşların sağlığı için çalışmaların düzenli şekilde devam edilerek mağduriyetlerin önüne geçileceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’mizde vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bilindiği gibi bahar aylarının başlamasıyla birlikte larva, sivrisinek ve haşereler üremeye başlıyor. Bu canlıların üremesi ise insan ve çevre sağlığı açısından oldukça zarar verici bir durum teşkil ediyor. Melikgazi Belediyesi olarak bu durumun önüne geçmek için çalışmalara başladık. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz tarafından titizlikle yürütülen ilaçlama çalışmalarımız ilçemizin her köşesinde devam ediyor. Yıl boyunca periyodik aralıklarla gerçekleşecek ilaçlama çalışmalarımızla steril bir çevrede yaşamayı amaçlıyoruz. Bilhassa vatandaşlarımız tarafından yoğun olarak kullanılan alanlar ile foseptik, rögar, çöp konteynerleri, mazgallar gibi zararlı canlıların üremesine sebep olan alanlarda ilaçlama yapıyoruz. Her zaman belirttiğimiz gibi teknolojik aletlerimizle, ekolojik sisteme zarar vermeyen ilaçlarımızla doğayı korumayı ihmal etmiyoruz. Vatandaşlarımız bahar aylarının tadını çıkarsınlar. Melikgazi Belediyesi olarak iş başındayız.” dedi.