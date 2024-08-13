2024 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
2024-YKS yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM Başkanı Ersoy adayları kayıt süreci konusunda uyarırken, YÖK de kontenjanlar hakkında son durumu paylaştı.
ÖSYM, merakla beklenen 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarıyla ilgili son dakika duyurusu yayınladı.
Yapılan paylaşımda YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı belirtildi.
Sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.
ÖSYM'DEN AÇIKLAMA