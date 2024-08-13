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Küpeli mahallesinde sıcak asfalt çalışması yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Özvatan ilçesi Küpeli Mahallesi'nde toplam 2,8 kilometrelik yolda 7 milyon TL'yi aşkın maliyetle sıcak asfalt çalışması yaptı.

Küpeli mahallesinde sıcak asfalt çalışması yapıldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Özvatan ilçesi Küpeli Mahallesi’nde toplam 2,8 kilometrelik yolda 7 milyon TL’yi aşkın maliyetle sıcak asfalt çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla ulaşım alanında kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de hizmet ve yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Kırsal kesimde sıcak asfalt çalışmaları yapan Büyükşehir ekipleri, mahalle yollarını daha modern bir yapıya dönüştürüyor. Kırsal mahalle yollarına asfalt kaplama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Özvatan ilçesi Küpeli Mahallesi’nde bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler tarafından, Küpeli Mahallesi’nin mahalle iç yolarında toplam 2,8 kilometre Bitümlü Sıcak Karışım binder asfalt serilerek yenileme çalışması yapıldı. Büyükşehir ekipleri tarafından yapılan çalışmanın toplam maliyeti 7 milyon 126 bin 589 TL oldu.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlandında ilçeler ve kırsal mahallelerde hizmetlerini aralıksız sürdürecek.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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