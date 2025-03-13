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2025 FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası için 1 milyon seyirci bekleniyor

Kayseri, Erciyes Kayak Merkezi'nde 15-16 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan 2025 FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na hazırlanıyor.

2025 FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası için 1 milyon seyirci bekleniyor

Uluslararası düzeyde önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak olan merkez, 40’a yakın yarışmacıyı 8 farklı ülkeden ağırlayacak. Geçen yıl 850 milyon izleyiciye ulaşan şampiyonanın, bu yıl 1 milyona yakın seyirciye ulaşması bekleniyor.

Yetkililer, etkinliğin kazasız bir şekilde geçmesini ve Kayseri’nin uluslararası arenada tanıtımına büyük katkı sağlamasını umuyor. Şampiyona süresince yapılacak olan etkinliklerin, hem yerel halk hem de katılımcılar için keyifli bir şenlik havasında geçmesi hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve diğer yerel kurumların iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlik, aynı zamanda Kayseri’nin dünya genelinde daha fazla görünür olmasına katkıda bulunacak. Tüm sporseverler, bu büyük organizasyona davet ediliyor.

Haber Merkezi

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