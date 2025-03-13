Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: 'Hacılar, Örnek Bir İlçe Olmaya Devam Ediyor'

“Hacılar, Taşın Altına Elini Koyan Bir İlçe”

Vali Çiçek, Hacılar’ı her ziyaretinde evinde hissettiğini belirterek, bu ilçenin Kayseri ve Türkiye için kritik bir rol oynadığını ifade etti. Özdoğan’ın kentsel dönüşüm ve yatırım projeleri hakkında yaptığı açıklamaları destekleyerek, "Hacılar, gerektiğinde taşın altına elini değil, gövdesini koyan bir ilçe" dedi ve önümüzdeki süreçte Hacılar için daha büyük gelişmeler olacağına inandığını belirtti.

“4 Milyar Liralık Yatırım Hacılar’a Kazandırılacak”

Başkan Özdoğan, önümüzdeki dört yıl içinde sadece Aşağı Mahalle’de gerçekleştirilecek 130 dönümlük kentsel dönüşüm projesinin 4 milyar lira değerinde olacağını ve Hacılar’a değer katacak birçok projeye daha imza atacaklarını ifade etti. Vali Çiçek de ilçenin gelişiminde iş dünyasının desteklerinin önemli olduğunu vurguladı.

Gelecek Vizyonu

HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, programda Başkan Özdoğan’ın yürüttüğü çalışmaların Hacılar’ın modernleşmesine katkı sağladığını dile getirirken, Vakıf Başkanı Şükrü Baktır da eğitime destek sağlamayı sürdüreceklerini açıkladı. Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu da sanayiciler ve hayırseverlerin desteğiyle ilçenin güçlü bir birliktelikle büyüdüğünü belirtti.

Program sonunda, Vali Çiçek’e hediye verilmesi ve Başkan Özdoğan’a teşekkür plaketi takdim edilmesiyle katılımcılar arasındaki birlik ve beraberlik vurgulanmış oldu. Tüm katılımcılar, Hacılar için birlikte çalışmaya devam etme kararlılığını yineledi.