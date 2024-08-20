21. Yüzyıl Hicaz Seyahatnamesi çıktı

21. Yüzyıl Hicaz Seyahatnamesi kitabının yayınlanması ve içeriği ile ilgili bilgiler veren, Eğitimci-Yazar Vedat Önal şunları kaydetti:

“21. Yüzyıl Hicaz Seyahatnamesi kitabı; Suudi Arabistan’da görev yaptığım 2016-2021 yılları arasında 4 yılı Medine’de 1 yılı da Tebük’te olmak üzere 5 yıllık Yurt Dışı Öğretmenlik görevim sırasında, yaşadıklarım, gördüklerim ve izlenimlerinden oluşuyor. İki yıllık bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkan kitabımın bir diğer yönü de, Hicaz ve Arabistan coğrafyasındaki Osmanlı eserleri ile ilgili çeşitli bilgilere de yer veriyor olması. Yayınlanan bu kitabımın okuyucular için faydalı olmasını ve Hicaz Bölgesini merak eden, oraları umre ve hac görevleri için ziyaret etmek isteyenler için ufuk açıcı bilgiler sağlamasını umuyorum. Kitapta yer alan hatıralar, yaşayıp, gördüklerim Suudi Arabistan içindeki yaşamın çeşitli yönlerine ışık tutuyor. Kitaba Mekke, Medine dışında özellikle Kudüs ziyareti sırasında yaşadıklarım ve gördüklerimi de ekledim. Müslümanların üç hareminden birisi olan Kudüs ile ilgili çeşitli bilgiler de kitapta yer alıyor. Bu bilgilerin, Filistinli Müslümanların “Aksa Tufanı Harekatı” ile Mübarek beldelerimizden birisi olan Mescid-i Aksa için işgalci ve terörist İsrail Yahudileri ile büyük bir ölüm kalım mücadelesine girdiği şu günlerde önemli olduğunu düşünüyorum. Bütün dünya Müslümanlarının, Filistinli Müslümanların yaşadığı bu insanlık dışı soykırım zulmünü asla unutmaması ve unutturmaması gerekiyor.

Kitap sayesinde; Hicaz topraklarına hac ve umre için giden Müslümanlar, ibadetlerini yerine getirirken, orada ecdadımızın bıraktığı muhteşem tarihi eserlerden ve oradaki kalıcı izlerimizden haberdar olabilirler. Ecdadımız Osmanlının, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Hicaz coğrafyasında da benzersiz izleri var. “21. Yüzyıl Hicaz Seyahatnamesi” kitabım ve devamında gelecek serinin ikinci kitabı “Hicaz’da Osmanlı İzleri Albümü” kitabı ile de ecdadımızı hatırlamak, hatırlatmak, hayırla yad etmek ve muhteşem eserlerimize sahip çıkabilmeye vesile olmak en önemli hedefim. Kitabın okuyucuları için faydalı olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Gayret bizden Tevfik Allah’tandır.”

Eğitimci-Yazar Vedat Önal; Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu üyesi, Kayseri Gündem Gazetesi İnternet Sitesinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Dergisinde, Kayseri’de yayınlanan Ünsiyet Dergisi’nde, tarih, medeniyet ve güncel konularda yazılar yazmaya devam ediyor. Halen, Kocasinan Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni olarak hocalık görevine de devam ediyor.