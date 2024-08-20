Başkan Çolakbayrakdar, 'Türkiye için ilham verici bir model olduk'

Kocasinan Belediyesi’nin şehrin merkezinde hayata geçirdiği tarım projesi kapsamında 10’dan fazla çeşit sebze fidelerinden oluşan 42 bin fidan meyvelerini verdi. Kadınların hem organik ürünleri ürettiği hem de satışını yaptığı 25 bin dönümlük tarım arazisini Kayseri’ye kazandıran Başkan Çolakbayrakdar, “Kentin kalbinde tarım ile Türkiye için ilham verici bir model olduk” dedi.

Proje kapsamında 12 kadın üreticiyle şehrin merkezinde tarımsal üretime devam ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kadın Kooperatifimizin üretim yaptığı bahçemizdeyiz. Burada kadın çiftçilerimiz, doğal ürünleri yetiştirme imkânı buluyor. Domates, çilek, biber, patlıcan, kabak, salatalık, fasulye, bamya, böğürtlen ve çeşitli yeşillikler gibi ürünler üretiyorlar. Geçen yıl kurduğumuz kooperatif, aktif bir şekilde tarlada üretime başladı ve devam ediyor. Annelerin eli burada da farkını hissettiriyor. Hem organik hem de Kayseri’mizin yerel tohumlarının yetiştirildiği bir mekân olan burası, bin 200 metrekarelik parseller olmak üzere toplam 25 bin dönümlük bir araziyi kapsıyor. Hanım kardeşlerimizin, hayatın her alanında olduğu gibi tarımsal üretimde de yer alabilmesi için desteklerimizi sürdürüyoruz. Şehrin merkezinde kent tarımının yapıldığı sayılı şehirlerden biriyiz. Kayseri’den, büyük bir şehirden kadınların merkezde tarımsal üretim yaptığı kooperatifle bir ilki gerçekleştirdik. Bu proje, kadın kooperatifimiz için örnek teşkil ediyor ve hem şehrimizde hem de ülkemizde farklı ufuklar açacak. Şimdiye kadar yaptığımız yatırımların yanı sıra, bundan sonra da yeni projelerimizle Kocasinan’ımız için farkındalık oluşturacak çalışmaları hayata geçireceğiz. Bütün gayretimiz, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine destek olmak ve istihdama katkı sağlamaktır. Ellerine emeğine sağlık. Hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi olarak gelecek nesiller ve sağlıklı toplumlar için ata tohumların yetiştirilmesi konusunda tarıma büyük destek verdiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, şehir merkezinde vatandaşları tarımla buluşturan bu projenin, Kocasinan modeli olarak Türkiye’nin geleceğine ışık tutacağını sözlerine ekledi.

Kooperatif Başkanı Büşra Minaz ise organik tarımın yaygınlaştırılması ve kadının istihdamı açısından çok önemli bir proje olduğunu belirterek, “Geçen yıl başladığımız projede büyük yol kat ettik. Bize burada her türlü imkân sağlandı. Bin 200 metrekarelik sebze dikim alanının yanı sıra 21 metrekare kapalı alan ve dinlenme yerleri de yapıldı. Kooperatifimize üye 12 kadın bulunuyor. Burada büyük bir istihdam sağlandı. Kooperatife üye olan kadınların çoğu daha önce hiç çalışmamış ve toprakla uğraşmamış kişilerdi. Burada kendi güçlerini keşfettiler. Yerimiz çok güzel ve toprağımız çok verimli. Aslında kırsal kesimde olması gereken işi biz şehrin göbeğinde yapıyoruz. Şu an tamamen doğal ve organik ürünler yetiştiriyoruz. Kadınların başaramayacağı hiçbir iş yoktur” diye konuştu.

Hayalini gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar’a dualar eden diğer kadın üreticiler ise “Şehrin göbeğinde bize bu imkânları sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Hem evimize yakın hem de merkezde olduğu için yetiştirdiğimiz ürünlerin satış imkânı daha fazla. Böyle bir imkân tanıyan başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada hem istihdam sağlanıyor hem de ev kadınları olarak kendi paramızı kendimiz kazanmaya başladık. Mutlu ve gururluyuz” şeklinde konuştu.