'21. Yüzyıl Hicaz Seyahatnamesi' kitabı imza ve tanıtım günü

Kayserili eğitimci yazar Vedat Önal’ın görev yaptığı Kocasinan Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi işbirliği ile gerçekleştirilecek olan imza ve tanıtım günü Hunat Kültür Merkezinde yapılacak.

İmza ve tanıtım günü ile ilgili bilgiler veren kitabın yazarı Vedat Önal şunları kaydetti: “Geçtiğimiz ay çıkan kitabımın imza ve tanıtımı için görev yaptığım okulum Kocasinan Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi iş birliği ile bu programı düzenledik. 21 Eylül Cumartesi günü saat 13.30’daki açılış programı ile başlayacak olan programın ardından imza günü devam edecek. Pazar günü de saat 10.00-19.00 saatleri arasında yine kitap sever dostlarla buluşmayı ümit ediyorum. Kayserili vatandaşlarımızı ve özellikle tarih ve medeniyet meraklısı hemşehrilerimi imza ve tanıtım gününe bekliyorum” dedi.