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İstişare Toplantısına Hulusi Akar Paşa başkanlık etti

Ak Parti Kayseri Milletvekillerinin tamamı ve merkez ilçe belediye başkanları ile Teşkilat Başkanının katıldığı toplantıya Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar başkanlık etti.

İstişare Toplantısına Hulusi Akar Paşa başkanlık etti

Milletvekili Hulusi Akra'ın başkanlık ettiği, Ak Parti kongreleri öncesi yapılan istişare toplantısına Ak Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy katıldı.

Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve merkez belediye başkanlarının katıldığı Melikgazi Belediyesi'nde istişare toplantısına Ak parti İl Başkan Yardımcısı Kadir Bayram da hazır bulundu.

İstişare Toplantısına Hulusi Akar Paşa başkanlık etti

Haber Merkezi

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