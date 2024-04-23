23 Nisan'a damga vuran eylem: 'Puta tapmayın'

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kayseri’de de büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen çelenk koyma töreni esnasında bir vatandaş tören alanına doğru koşmaya başladı. Ellerini havaya kaldırarak: “Ey Müslümanlar, puta tapmayın” diye bağırdı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı vatandaş emniyete götürüldü.