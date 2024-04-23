Kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

Kayseri'de kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sarız İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda O.Y., Sarız ilçesine bağlı Çavdar Mahallesi’nde yakalandı.

Gözaltına alınan O.Y. hakkında işlem başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Havalı silah sporcuları 5 madalya ile döndü
Havalı silah sporcuları 5 madalya ile döndü
Down sendromlu Hacı Ömer başarıları ile kıskandırıyor
Down sendromlu Hacı Ömer başarıları ile kıskandırıyor
Kayseri'de çocuklar 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı
Kayseri'de çocuklar 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı
Millet Bahçesi sabah 6'dan gece 24'e kadar açık olacak
Millet Bahçesi sabah 6'dan gece 24'e kadar açık olacak
Başkan Büyükkılıç, AK Parti Teşkilat Toplantısı'na katıldı
Başkan Büyükkılıç, AK Parti Teşkilat Toplantısı'na katıldı
Yeni Kongre Merkezi Melikgazi'ye renk katacak
Yeni Kongre Merkezi Melikgazi'ye renk katacak