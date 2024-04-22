23 Nisan'a özel 'çocuk treni' yola çıkıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Çocuk Treni' ile çocuklar gün boyu eğlenceli yolculuğa çıkacak.

23 Nisan'a özel 'çocuk treni' yola çıkıyor
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ‘Çocuk Treni’ ile çocuklar gün boyu eğlenceli yolculuğa çıkacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukları doyasıya eğlendirecek etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda, Kayseri Ulaşım A.Ş. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 104’üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, çocuklar için bir etkinlik gerçekleştirecek. Çocuklara özel hazırlanan bir raylı sistem aracı, ‘Çocuk Treni’ olarak gün boyu sefer yapacak. İlk tren seferi saat 09.00’da Organize Sanayi İstasyonu’ndan yolculuğa başlarken, son sefer ise yine Organize Sanayi İstasyonu’ndan saat 16.53’te başlayarak sona erecek.

Organize Sanayi-Cemil Baba, Cemil Baba-İldem 5 ve İldem 5-Organize Sanayi istasyonlarında tarifeler düzenleyen Ulaşım A.Ş. bu güzergâhlarda ‘Çocuk Treni’ne ücretsiz binecek çocukları eğlenceli yolculuğa çıkacak.

23 Nisan'a özel 'çocuk treni' yola çıkıyor
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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