25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda; ’Yağma ve Hırsızlık’ suçlarından hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. yakalandı. emniyetteki işlemleri tamamlanan S.T.; tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

İHA
Kayseri Gündem

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