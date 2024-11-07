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Seyir halindeki araçla köpeği koşturan şahıs yakalandı

Kayseri'de seyir halindeki otomobille köpek koşturan şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Seyir halindeki araçla köpeği koşturan şahıs yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de seyir halindeki otomobille köpek koşturan şahıs; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre bir aracın seyir halindeyken köpeği koşturduğu ihbarını alan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; araç ve sürücüsü tespit edildi. Köpeğin sahibi olduğu belirlenen şahsa ’Hayvanları Koruma Kanunu’ gereğince 7 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla yürüttüğümüz mücadele kararlılıkla devam edecektir" denildi.

İHA
Kayseri Gündem

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