250 polis ile Şehit İbrahim Birol-1 Operasyonu: 44 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uyuşturucu Madde Ticareti Yapan ve Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 120 ekip ve 250 polis ile Şehit İbrahim BİROL-1 operasyonu düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 44 kişi yakalandı. 12 bin 800 içimlik Sentetik Uyuşturucu Madde, 794 adet Uyuşturucu Hap, 308,97 gram Uyuşturucu Madde, 15 adet Ruhsatsız Tabanca, 1 adet Pompalı Tüfek, 713 adet Fişek, 1 adet Hassas Terazi ele geçirildi. Emniyet yaptığı açıklamada, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir” ifadelerine yer verdi.