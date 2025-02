28 Şubat Mağdurları Komisyon kurulmasını istiyor

Platform temsilcisi Hüseyin EFE açıklamasında klasik darbelerden ayrışması nedeniyle “post-modern” darbe olarak adlandırılan 28 Şubat Darbesi de bu cuntacı zihniyetin kurguladığı bir senaryonun eseri olduğunun, ucube tiplerin kol gezdiği bu dönemde, hazırlanan bu senaryonun figüranları rollerinin gereğini yerine getirdiklerini,düğmeye basılarak sırasıyla yargı kurumlarının temsilcilerine ordunun brifing vermesi , Sincan’da tankların yürütülmesi ve 28 Şubat 1997 de yayınlanan MGK Kararları ve bildirisi ile bu sürece adeta hız verildiğinin altını çizdi.

MGK Kararlarından güç alan zalim cuntacı zihniyetin, dönemin Başbakanı Merhum Prof.Dr. Necmettin ERBAKAN Hocamızı her vesileyle köşeye sıkıştırmaya çalıştığını, akabinde İmam-Hatip okullarının orta kısmını kapatıp lise kısmındaki öğrenciler içinde üniversite yerleşmelerinde katsayı adaletsizliğini gerçekleştirerek zulmünü devam ettirdiğini, “Kamusal Alan” garabetini ülke literatürüne yerleştirerek kamu kurumlarında çalışan başörtülü bacılarımızın ve eşi başörtülü olan askeri personelin YAŞ kararlarıyla memuriyetten çıkarılmalarına sebep olduklarını ve bu zalimlerin on binlerce üniversite öğrencisini eğitimlerinden ve okullarından, on binlerce kamu personelini görevlerinden ve işyerlerinden ve yine on binlerce kahraman komutanımızı kışlalarından ettiklerini belirtti.

Hüseyin EFE “28 Şubat tarihin “KARA LEKESİ” dir. 28 Şubat zalimce uygulamaların yapıldığı ve gencecik insanların cezalandırıldığı küresel vesayet odaklarının kirli bir oyunudur.

Bunca zulme rağmen, o dönemin mağdurları, hak arama ve protesto amacıyla yaptıkları EL ELE eylemi esnasında bir takım mihrakların yaptığı gibi ülkede kaos oluşturmadılar, vandalca vurup kırmadılar, cam çerçeve indirmediler, yakıp yıkmadılar ve bir tek kamu malına dahi zarar vermediler. Aksine bu eylem esnasında bir yaprak bile dalından düşmedi.” Dedi.

28 Şubat Gönüllüleri Platformu Kayseri Temsilciliği olarak kendilerinin bu zulme maruz kalmış kardeşlerimizin gür sesi olduklarını ve platform olarak o dönemde mağdur edilen, okulundan, görevinden ve kışlasından olan kardeşlerimizin haklarının eksiksiz iade edilmesini talep ettiklerini,her ne kadar çıkarılan bazı yasalarla görevinden ihraç edilenler görevlerine iade edilmiş olsa da bu yasalar hem tüm mağdurları kapsayacak nitelikte olmadığını hem de bu yasalarla geçmişe dönük herhangi bir hak iadesi yapılmadığını belirtti.

Sözlerine Sayın Cumhurbaşkanına seslenen Platform Temsilcisi Hüseyin EFE,

“ Sayın CUMHURBAŞKANIMIZ,

28 Şubat dönemi olağan dışı bir dönemdir. O dönemde yaşanan tüm zulümler de hak kayıpları da olağan dışıdır. O nedenle kaybolan hakların telafisi de olağan usullerle değil, ancak olağanüstü dönemlerin ilacı olan olağanüstü yetkili KOMİSYON ile yapılabilir. Zât-ı âlînizden artık böyle bir komisyonun derhal kurularak 28 Şubat dönemine ait tüm mağdurların, tüm somut hak kayıplarının, bunlara hangi usullerle hak iadesi yapılacağının bu komisyon marifetiyle tespit edilmesini, alınan kararların hiçbir yasal engel bahane edilmeden tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygulanmasını istiyoruz.

Tıpkı 1960 Darbe Mağdurları için kurulan komisyon gibi , tıpkı FETÖ Darbe girişimi sonunda ihraç edilen memurlar için kurdurduğunuz OHAL komisyonu gibi ve tıpkı terör mağdurları için kurulan komisyon gibi bir KOMİSYON’un 28 Şubat Mağdurları için de kurulmasını talep ediyoruz.

28 Şubat’ın 28.yılında 28 yıldır, çeyrek asırdır haklarının iade edilmesini bekleyen bu güzel insanları daha fazla bekletmeye kimsenin hakkı olmasa gerek.

Bu güzel insanları daha fazla bekleterek “28 Şubat 1000 yıl sürecek” diyen zalimlerin hezeyanlarını haklı çıkarmayın lütfen.

Aynı zamanda 28 Şubat sürecinde yargılanıp hapse atılan ve hapiste bulunan kardeşlerimizin de tekrar yargılanmalarını talep ediyoruz.”dedi.

Platform temsilcisi Hüseyin EFE ,

“Siyasi irade unutmamalıdır ki,

“Suçlularının cezalandırılmadığı, mağdurların mağduriyetlerinin giderilmediği her darbe yeni bir darbeye zemin hazırlar.” diyerek basın açıklamasını tamamladı.

28 Şubat Gönüllüleri Platformu, Mazlumder, Asder, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’in katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklaması dua ve siyah balonların gökyüzüne salıverilmesiyle son buldu.