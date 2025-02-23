TÜGVA Kayseri Lise Okul Başkanları Vali Gökmen Çiçek ile Buluştu

Kayseri Valiliği Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, liseli öğrenciler eğitimden sosyal sorumluluk projelerine kadar birçok konuda görüşlerini doğrudan Vali Çiçek’e iletme fırsatı buldu.

Öğrencilerden Doğrudan İletişim

Vali Gökmen Çiçek, kendisine yöneltilen soruları yanıtlayarak öğrencilerin sorunlarına çözüm önerileri sundu. Öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri ve hayatta başarılı olmaları için önemli tavsiyelerde bulunan Vali Çiçek, kendi kariyer yolculuğunu da anlatarak öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Vali Çiçek'ten TÜGVA'ya Teşekkür

Programın sonunda konuşan Vali Çiçek, “Ben özellikle TÜGVA Kayseri İl Başkanlığı'na teşekkür ediyorum, gençlerle bizi bir araya getirdi. Onlarla verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Bu tarz programları daha fazla yapmamız lazım. TÜGVA’nın özellikle kitap okuma noktasında yaptığı atılımları takip ediyorum. Yaptığı geziler, organizasyonlar şehrimize renk katıyor. Bu çalışmaların artarak devam etmesini istiyorum ve ben de Vali olarak elimden gelen desteği vereceğimi söylüyorum,” ifadelerini kullandı.

Başarılı Öğrencilere Hediye Takdimi

Program, başarılı olan öğrencilere hediye takdimiyle sona erdi. Katılımcılar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür programların devam etmesini temenni ettiler.