28 Şubat mağdurlarının beklentileri hâlâ karşılanmadı

Klasik darbelerden ayrışması nedeniyle “post-modern” darbe olarak adlandırılan 28 Şubat Darbesinin cuntacı zihniyetin kurguladığı bir senaryo olduğunu aslında 28 Şubat’ın temellerinin 1980 li yıllara kadar uzandığını gerek 1982 yılında çıkarılan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliği”nin 5.maddesine konulan “baş daima açık” ibaresinin ve akabinde 1983,1987,1989 yıllarında yapılan fili uygulamalarla İmam-Hatip Liselerinde ve üniversitelerde uygulanan başörtüsü yasağının mağduriyetin başlangıcının 28 Şubat 1997 olmadığını göstermekte olduğunun altını çizdi.

Platform temsilcisi Hüseyin EFE, ucube tiplerin kol gezdiği bu dönemde hazırlanan bu senaryonun figüranları rollerinin gereğini yerine getirdiklerini, adeta düğmeye basılarak sırasıyla “Yargı kurumlarının temsilcilerine ordunun brifing vermesi” , Sincan’da tankların yürütülmesi ve 28 Şubat 1997 de yayınlanan MGK Kararları ve bildirisi ile bu sürece adeta hız verildiğini belirtti. Anayasa’nın amir hükümleri gereği MGK kararları tavsiye niteliğinde olmasına rağmen 28 Şubat 1997 de MGK toplantısı sonunda yapılan açıklamada “tavsiye edilir” ifadesi yerine “yaptırım” ifadesi kullanıldığını ve bu bildiri adeta “MUHTIRA”ya dönüştüğünü söyledi.

Hüseyin EFE, “bu kararlardan güç alan zalim cuntacı zihniyet dönemin Başbakanı Merhum Necmettin ERBAKAN’ı her vesileyle köşeye sıkıştırmaya çalışmış, akabinde İmam-hatip okullarının orta kısmını kapatıp lise kısmındaki öğrenciler içinde üniversite yerleştirmelerinde katsayı adaletsizliğini gerçekleştirerek zulmüne devam etmiş, aynı zalim zihniyet “Kamusal Alan” garabetini ülke literatürüne yerleştirerek kamu kurumlarında çalışan başörtülü kardeşlerimizin ve eşi başörtülü olan askeri personelin YAŞ kararlarıyla memuriyetten çıkarılmalarına sebep olmuşlardır” dedi.

Bunca zulme rağmen o dönemin mağdurları hak arama ve protesto amacıyla yaptıkları EL ELE eylemi esnasında bir takım mihrakların yaptığı gibi ülkede kaos oluşturmadıklarını, vandalca vurup kırmadıklarını, cam çerçeve indirmediklerini, yakıp yıkmadıklarını ve kamu malına zarar vermediklerini sözlerine ekledi.

28 Şubat Gönüllüleri Platformu Kayseri Temsilciliği olarak bu zulme maruz kalmış kardeşlerimizin gür sesi olduklarını ve o dönemde mağdur edilen, okulundan, görevinden ve kışlasından olan kardeşlerimizin haklarının iade edilmesini talep ettiklerini belirtti.

Platform Temsilcisi Hüseyin EFE “Her ne kadar çıkarılan bazı yasalarla görevinden ihraç edilen kardeşlerimiz görevlerine iade edilmiş olsa da bu yasalar hem tüm mağdurları kapsayacak nitelikte olmamış hem de bu yasalarla geçmişe dönük herhangi bir hak iadesi yapılmamıştır.” dedi.

Gazetemiz vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek istediğini belirten Hüseyin EFE,

“Sayın CUMHURBAŞKANIMIZ,

28 Şubat dönemi olağan dışı bir dönemdir. O dönemde yaşanan tüm zulümler, hak kayıpları da olağan dışıdır. O nedenle kaybolan hakların telafisi de olağan usullerle değil, ancak olağanüstü dönemlerin ilacı olan olağanüstü yetkili KOMİSYON ile yapılabilir. Zât-ı âlînizden artık böyle bir komisyonun derhal kurularak 28 Şubat dönemine ait tüm mağdurların, tüm somut hak kayıplarının, bunlara hangi usullerle hak iadesi yapılacağının bu komisyon marifetiyle tespit edilmesini, alınan kararların hiçbir yasal engel bahane edilmeden tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygulanmasını istiyoruz.

Tıpkı 1960 Darbe Mağdurları için kurulan komisyon gibi ve tıpkı FETÖ Darbe girişimi sonunda ihraç edilen memurlar için kurdurduğunuz OHAL komisyonu gibi ve terör mağdurları için kurulan komisyon gibi bir KOMİSYON un 28 Şubat Mağdurları için de kurulmasını talep ediyoruz.” dedi.

“28 Şubat’ın 28.yılında 28 yıldır haklarının iade edilmesini bekleyen bu güzel insanları daha fazla bekletmeye kimsenin hakkı olmasa gerektir” diyen Platform Temsilcisi Hüseyin EFE “Aynı zamanda 28 Şubat sürecinde yargılanıp hapse atılan ve hapiste bulunan kardeşlerimizin de tekrar yargılanmalarını talep ettiklerini” sözlerine ekledi.

28 Şubat Gönüllüleri Platformu hakkında bilgiler veren Hüseyin EFE “ Platformumuz 28 Ağustos 2021’de kuruluşunu Youtube kanalında ilk canlı yayınıyla ilan eden gönüllülük esasına göre faaliyet yürüten ve 28 Şubat Darbesinde mağdur olan memurlar, öğrenciler, askerler, hukukçular ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşmaktadır.” dedi.

Platform olarak her ayın 28'inde YouTube kanalımızda 28 Şubat'a işaretle, toplumsal hafızayı canlı tutmak gelecek nesillere dijital belge bırakmak için canlı yayında 28 Şubat'ı farklı konu konuklarla işlediğimiz söyleşiler gerçekleştirdiklerini aynı zamanda “28 Şubat Mağduriyet Grupları ve Çözüm Önerileri” isimli raporumuzu siyasi aktörler STK temsilcileri ve basın mensuplarına takdim ettiklerini belirtti.

Tüm siyesetçilere hitaben “Suçlularının cezalandırılmadığı, mağduriyetlerin giderilmediği her darbe yeni bir darbeye zemin hazırlar.” diyen Hüseyin EFE bu 28 Şubat’ın mağduriyetlerle girilen son 28 Şubat olmasını temenni ettiğini belirtti.