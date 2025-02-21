Kayseri dahil 31 İlde Şok Operasyon: FETÖ'ye Döner Zinciri Darbesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, FETÖ'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonları kapsamında Antalya merkezli 31 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, aralarında kamu personelinin de bulunduğu 353 şüpheli gözaltına alındı. Antalya, Adıyaman, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yozgat operasyonların yapıldığı iller arasında.

FETÖ'nün Döner Zinciri ile Finansman Sağlaması

Operasyonlar sonucunda, bir döner restoran zinciri üzerinden FETÖ'ye finansman sağlandığı tespit edildi. Franchise yöntemiyle faaliyet gösteren döner zinciri, örgütle bağlantılı şahıslara gayri resmi ortaklıklar vererek gelir sağladı. Şirketin ortaklık sistemi "Referans Temelli Büyüme" olarak adlandırılıyor ve örgüt referansı olmadan ortaklığa izin verilmiyor. Bu sistem üzerinden yapılan ortaklıklar tamamen örgütsel güvene dayanmakta.

MASAK İncelemesi ve Şirketin Yurt Dışına Açılması

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şirketin yurt dışından yeni bayilikler vererek genişlediği ve bu şekilde para transferlerini kolaylaştırdığı belirlendi. Ayrıca, örgüt mensuplarının bayilerde örgütsel toplantılar yaparak bağlılıklarını artırdıkları tespit edildi. Şirket ortaklığından ayrılmak isteyen şahıslara ise "şirketin manevi boyutunun olduğu ve örgüte destek sağlamak amacıyla kurulduğu" şeklinde konuşmalar yapıldığı öğrenildi.

Kararlılık Mesajı

Bakan Yerlikaya, terör örgütleriyle ve onların finans kaynaklarıyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik etti.