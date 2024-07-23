28 suç kaydı bulunan şahıs tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarını südürüyor.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlilerince yapılan kamera inceleme ve araştırma çalışmalarında;

Kent genelinde 5 ayrı “Mabetten hırsızlık ve mala zarar verme” olayları ile ilgili olarak aranan ve 12’si hırsızlık olmak üzere toplam 28 adet suç kaydı bulunan H.G. (27), ekipler tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan H.G. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.