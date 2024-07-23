10 ilde dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı 

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Hakkında 'Dolandırıcılık', 'bilişim sistemleri, banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık', 'kendisinin banka veya sigorta kurumu çalışanı olduğunu söyleyerek bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık', gibi çeşitli dolandırıcılık suçlarından 6 ilde toplam 10 adet arama kararı bulunan M.Y. (41), yakalandı.

Gözaltına alınan M.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.