Şehit İsa Baydilli için şehadetinin 40'ncı gününde Mevlid-i Şerif okutuldu

Kara Havacılık Okulu Komutanı şehit Tuğgeneral İsa Baydilli için şehadetinin kırkıncı gününde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Melikgazi İlçe Başkanlığı tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlid-i Şerif programı, şehidin ailesinin evinde düzenlendi. Programa MHP Melikgazi İlçe Teşkilatı üyeleri, KAÇEP Melikgazi İlçe Başkanı Betül Özgenç ve yönetimi katıldı.

MHP Melikgazi İlçe Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, “Bugün, MHP Melikgazi olarak kahraman şehidimiz Tuğgeneral İsa Baydilli’nin 40. günü vesilesiyle düzenlenen mevlid programına katıldık. Şehidimizin kıymetli ailesinin ve aziz milletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz. Şehitlerimiz, bu vatan toprağına canlarını adayan, milletimizin bağımsızlık meşalesini ebediyen yakıp tutan kahramanlardır. Türk milletinin bağrında yetişen bu yiğitler, aziz vatanımızın her karışını kanlarıyla sulayarak sonsuz bir sevdanın nişanesini bırakmışlardır. Tuğgeneral İsa Baydilli’nin gösterdiği fedakarlık ve vatan aşkı, her Türk evladına ışık tutan bir meşale olarak kalacaktır. Şehidimizin hatırası, kalplerimizde daima yaşayacak; ailesinin her daim yanında olmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.