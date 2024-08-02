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30 metrelik üstü açık kör kuyuya düşen koyun kurtarıldı

Kayseri'de dün gece saatlerinde 30 metre derinliğindeki üstü açık ve korunaksız kör kuyuya düşen koyunu, itfaiye ekipleri kurtararak sahibine teslim etti.

30 metrelik üstü açık kör kuyuya düşen koyun kurtarıldı

Melikgazi ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi’nde dün gece saatlerinde derinliği yaklaşık 30 metre olan bir kuyuya koyun düştü. Hayvanın sahibi Hüseyin Geşgel, kuyuya düşen koyununu kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri kuyuya düşen koyunu başarılı bir operasyon neticesinde kurtararak sahibine teslim etti.

Haber Merkezi

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