31 adet suç kaydı bulunan kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu, hakkında 31 adet suç kaydı bulunan A.K. (28) ve 5 adet suç kaydı bulunan A.K. (26) tutuklandı.

31 adet suç kaydı bulunan kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Germir Mahallesi’nde meydana gelen kasten yaralama olayını gerçekleştirip olay yerinden kaçan şahıslarla ilgili olarak yapılan operasyonda; hakkında toplam 31 adet suç kaydı bulunan A.K. (28) ve hakkında toplam 5 adet suç kaydı bulunan A.K. (26) isimli şahıslar, suça konu ruhsatsız tabanca ile birlikte saklandıkları yerde yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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