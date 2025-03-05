'33 bin TL'yi aşan kira geliri kirası olan kişiler beyanname vermek zorunda'

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Ahmet Somuncu, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, " Mali Gündem" programına katılarak, moderatör Fatih Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

Denetim yolları hakkında bilgiler veren Nuh Naci Yazgan Üniversitesi hukuk fakültesi dekan yardımcısı Ahmet Somuncu; “Denetim yollarının başında yoklama denetimini örnek verebiliriz. Binalara girip biz maliyeden geliyoruz diyorlar. Kiracılara bilgilerini soruyorlar, konuya esas ve delil teşkil ediyor. Bu iş zahmetli olduğu için, elektronik denetim yolları başladı. Tapu kayıtlarından yola çıkarak mülk sahiplerine yazı gönderiliyor. Kira ödemelerini gösteren makbuz ve kira kontratını alarak 15 gün içerisinde teslim edilmesi isteniyor” diye konuştu.

Konut kirası gelirleri hakkında bilgiler veren Somuncu: “33 bin TL’yi aşan konut geliri kirası olan kişiler beyanname vermek zorunda. Kanunun açık hükmü var. İstisna tutarını geçtiği halde beyanname vermeyenler istisnadan yararlanamıyor. Bu tutar 2025 takvim yılı için 47 bin TL olarak düzenlendi. Birden fazla konutu olanlarda, istisna konut başına değil gelir toplamına uygulanır” ifadelerini kullandı.