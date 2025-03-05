Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu kadın kooperatiflerini ağırladı

Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu, Kayseri’de faaliyet gösteren kadın kooperatiflerini ağırladı. Adliye binası içerisinde bulunan Baro’da açılan stantta kadın kooperatifleri tarafından üretilen ürünlerin satışı yapılıyor. El yapımı sabundan süs eşyalarına, takı ve temizlik malzemelerinden çantaya kadar birçok ürünün satışı gerçekleştiriliyor. Kayseri Barosu içerisinde yer alan standlarda bugün Erciyes 38 Kadın Kooperatifi ile Parla Kadın Kooperatifinin satışının yapıldığı stantta yarın da Pınarbaşı Kadın Kooperatifi ürünleri satılacak.

SEFURE DEVECİ: BARO YETKİLİLERİNE EV SAHİPLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ.

Kayseri Barosu’nda stand önünde açıklama yapan Kayseri Valiliği Kadın Kooperatifleri Koordinatörü Sefure Deveci, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonunun daveti üzerinde buraya stand açtık. Baro yetkililerine bize ev sahipliği yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz. Toplamda 48 tane kadın kooperatifimiz var. Bugün burada ikisi ile bulunuyoruz. Kooperatiflerimizde üretilen ürünlerin burada satışı oluyor. Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için teşekkür ediyorum. Defterdarlıktan ve Ticaret İl Müdürlüğü’nden bize destek veren arkadaşlarımızla çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

KAYSERİ BAROSU KADIN HAKLARI KOMİSYONU ÜYELERİNDEN KADIN KOOPERATİFLERİNE DESTEK

Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Üyesi Damla Olcay, “Kayseri Valiliği ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle düzenlenen etkinlik kapsamında girişimci kadınlarımıza destek olmak adına Kayseri baromuzda böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Valiliğimize, kooperatiflerle bizi bir araya getirdiği için teşekkür ediyoruz. Kadının emeğinin her yerde değerli olduğunu ve kadın girişimcilerinde her yerde bulunması gerektiğine inanıyoruz. Bu vesile ile tekrar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Üyesi Elmas Emel Bilezikçi ise, “Kadın kooperatiflerimize buraya geldikleri için teşekkür ediyoruz. Çok güzel emek serfediyorlar. Her zaman emeklerinin karşılığını bulmalarını diliyorum. Biz Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak her zaman kadınların yanındayız” ifadelerinde bulundu.

Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Eda Nur Aydın da , “8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasabetiyle kadın kooperatiflerimizle baromuz iş birliği halinde. Burada onları misafir ediyoruz. İnanılmaz, kıymetli ürünleri var, meslektaşlarımızdan da yoğun ilgi var. Bizler daha adil ve eşit bir toplum için çalışıyoruz, çünkü bizler hukukçuyuz. Biz bu eşit ve adil toplumunda önce kadın eşitliği ile mümkün olacağına inanıyoruz. Dolayısıyla kadın emeğini destekliyoruz. Kadın emeğinin arkasındayız. Kadın cesaretinin, kadın dayanışmasının, kadın emeğinin her zaman saygı duyulması gereken olgular olduğuna inanıyoruz. Burada bizimle birlikte çalıştıkları için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah, hayırlı, verimli satışları olur” açıklamalarında bulundu.

Erciyes 38 Kadın Girişim Üretim İşletme Kooperatifi Başkanı İlknur Daloğlu, stantta genellikle el sanatları, yüzde 100 doğal sabun, geri dönüşümden maddelerinden yapılan hediyelik eşya ve tekstil ürünleri sattıklarını belirtti. Parla Kadın Kooperatifi Başkanı Nurgül Akmermer ise temizlik bezinden çantaya, çeşitli tekstil ürünleri ürettiklerini kaydetti.