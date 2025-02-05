38 Ayar Adamın sırrı belli oldu

Kayseri’de son zamanlarda reklam panolarında ve sosyal medyada sıkça paylaşılan, pek çok kişi tarafından merak edilen 38 Ayar Adam’ın sırrı ortaya çıktı. 6 Şubat, Asrın Felaketi’nde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, gösterdiği gayret ve çabayla pek çok kişi tarafından takdir edilmişti. Kapalı Kale Taraftar Grubu, depremin 2. Yıl dönümünde şehri 38 Ayar Adam, afişleriyle donatmıştı. Vatandaşlar bu sloganın ne olduğunu merak ediyordu. Kapalı Kale, Vali Çiçek’i 38 Ayar Adam olarak adlandırdı.

Asrın felaketinde Kahramanmaraş’a koordinatör vali olarak görevlendirilen Gökmen Çiçek, akabinde ise Adıyaman’da görev yaptı. Deprem bölgesindeki koordineli çalışması ve sorunları hızlı çözmesi, depremzede vatandaşların hayatlarını kolaylaştırdı. Aldığı insiyatifler, kararlılık ve dirayet ile adından söz ettirdi.