38 Ayar Adam Türkiye gündeminde

Kayserispor Kapalı Kale Taraftar Grubu, Vali Gökmen Çiçek'i depremdeki üstün gayretinden dolayı 38 Ayar Adam diye nitelendirdi. '38 Ayar Adam' ise X platformunda Türkiye gündemi oldu.

38 Ayar Adam Türkiye gündeminde

Kayseri’de son zamanlarda reklam panolarında ve sosyal medyada sıkça paylaşılan, pek çok kişi tarafından merak edilen 38 Ayar Adam’ın sırrı ortaya çıktı. 6 Şubat, Asrın Felaketi’nde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, gösterdiği gayret ve çabayla pek çok kişi tarafından takdir edilmişti. Kapalı Kale Taraftar Grubu, depremin 2. Yıl dönümünde şehri 38 Ayar Adam, afişleriyle donatmıştı. Kapalı Kale, Vali Çiçek’i 38 Ayar Adam olarak adlandırdı.

“TÜRKİYE GÜNDEMİNDE”
Asrın felaketinde Kahramanmaraş’a koordinatör vali olarak görevlendirilen Gökmen Çiçek, akabinde ise Adıyaman’da görev yaptı. Deprem bölgesindeki koordineli çalışması ve sorunları hızlı çözmesi, depremzede vatandaşların hayatlarını kolaylaştırdı. Aldığı insiyatifler, kararlılık ve dirayet ile adından söz ettirdi. Böylece 38 Ayar Adam olarak nitelendirilen Vali Çiçek, X platformunda da Türkiye gündemi oldu.

Haber Merkezi

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