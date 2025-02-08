Kayserispor U19 - Konyaspor U19: 4-0
TFF U19 Elit A Ligi 24'üncü haftasında Konyaspor U19'u konuk eden Kayserispor U19, maçı 4-0'lık skorla kazandı.
Maça baskılı başlayan Kayserispor, 17’nci dakikada Arda Hasan’ın penaltı golü ile öne geçti. Maçın 27’inci dakikasında Konyaspor ceza sahasında yapılan faulde hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Arda Hasan ikinci penaltı atışını da gole çevirdi. Kayserispor U19 devreye 2-0 önde girdi. İkinci yarı orta alan mücadelesi şeklinde başladı. Sarı kırmızılılarda oyuna sonradan giren Burak farkı üçe çıkardı. Maçın skorunu belirleyen isim Kayserispor U19’dan Mahmuthan oldu. Kayseri ekibi 3 puanı 4 golle aldı.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Atatürk Yan Açık Saha
HAKEMLER: Ebu Talha Rasim Köse, Ensar Küçük, Gökhan Mutlu
KAYSERİSPOR U19: Yağız Efe- Ertuğrul Gazi(Dk.85 Enes Melih), Korkmazcan (Dk.38 Umut), Mert, Kayra, Talha, Necip, Arda Hasan (Dk.71 Burak), Mahmuthan (Dk.88 Fırat Adar), Burak Efe, Arda Kaya (Dk.71 Berat)
KONYASPOR U19: Egemen - Ahmet Kusay (Dk.80 Arda), Muzaffer Utku, Ahmet, Esat (Dk.65 Ege), Göktuğ, Abdullah (Dk.65 Bedirhan), Orkun (Dk.46 Nazif Furkan), Ömer (Dk.80 Efe Kaan), Muhammet Emre, Ömer
GOLLER: Dk.17 - penaltıdan, Dk.28 - penaltıdan Arda Hasan, Dk.78 Burak , Dk.87 Mahmuthan (Kayserispor U19)