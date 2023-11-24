4 İlin Öğretmenleri Turnuvada yarıştılar

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle 4 ilin öğretmenlerinden oluşan takımlar arasında ''100. Yıl Futbol Turnuvası'' yapıldı. 

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  • 24.11.2023 12:14
  • Güncelleme: 24.11.2023 12:14
4 İlin Öğretmenleri Turnuvada yarıştılar

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle 4 ilimizin öğretmenlerinden oluşan takımlar arasında ‘’100. Yıl Futbol Turnuvası’’ yapıldı. 

Turnuvaya Kırşehir,Nevşehir,Niğde illerimizden gelen öğretmenler katıldı. Başlama vuruşlarını Kayserisporlu futbolcular Mame Thiam, Dimitrios Kolovetis ve takım menajeri Yunus Akbulut yaptığı 100: Yıl Futbol Turnuvası'na Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ASKF Başkanlığı ve Tufad destek verdi.

 

Haber Merkezi

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