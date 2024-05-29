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42 yaşındaki zihinsel engelli adam evinde ölü bulundu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki zihinsel engelli adam evinde ölü bulundu.

42 yaşındaki zihinsel engelli adam evinde ölü bulundu
Kayseri GündemEditör

Sivas’ın Suşehri ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki zihinsel engelli adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Taşköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Komşuya giden anne eve döndüğünde oğlu Ali Haydar Akgül’ü yerde hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Akgül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Akgül’ün cenazesi, olay yeri polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cenaze aracına konularak morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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