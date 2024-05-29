Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte Pınarbaşı ilçesini ziyaret etti. Esnafla kucaklaşan Bakan Özhaseki; "İki Memduh birlikte el ele verirler, sizlere hizmet ederler" dedi.

Pınarbaşı’nın dört bir yanında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri hizmetlerini sürdürürken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da ilçe sakinlerinin taleplerini ve isteklerini yüz yüze dinlemeye devam ediyor.

Hem merkezde hem de ilçelerde birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Başkan Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Pınarbaşı’ya adeta çıkarma yaptı.

Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç’a Pınarbaşı ilçe ziyaretinde AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, parti teşkilatı ve Cumhur İttifakı Pınarbaşı Belediye Başkanı Adayı Menduh Uzunluoğlu da eşlik etti.

İlk olarak Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı’daki ziyaretleri kapsamında merkezde bulunan esnafları tek tek gezerek, hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

İlçe sakinlerinin ve esnafların sıcak, samimi ilgisi ve sevgisi ile karşılaşan Özhaseki ve Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşların görüş ve önerilerini de dinlediler.

Öğle namazını Karslı Camii’nde kılan Bakan Özhaseki, daha sonra Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet ile birlikte Pınarbaşı ilçesi Kayaönü Mahallesi’nde TOKİ arsa yeri incelemesinde bulundu.

“Kayseri Bu Dönem TOKİ’den Epeyce İstifade Edecek”

Yakın zamanda burada 206 konutun temelinin atılacağını söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, şunları söyledi:

“Sosyal konut projeleri kapsamında Kayseri için kuraları çekilmiş evler var, bu dönemde arkadaşlarımızla program yaptık. Kura çektiğimiz Kayseri’mizin ilçelerinde bir an önce TOKİ olarak konutları yapalım diye, TOKİ başkanımız var, Kentsel Dönüşüm Başkanımız da zaten Pınarbaşılı, haliyle geldiler, birlikte el ele vererek, inşallah burada konutların temelini yakında atacağız. İhalesi herhalde 20 gün sonra olacak. Diğer ilçelerimizde aynı şekilde devreye aldık, Kayseri bu dönem TOKİ’den epeyce istifade edecek.”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Pınarbaşı ilçesinin milli, manevi değerlerin bayrak bulduğu bir yer olduğuna dikkat çekerek, “Pınarbaşı’ya uğrayarak hemşehrilerimize selam vermek istedik. Desteğimizi de burada açıkça ilan etmek istedik. Burası rahmetli Başbuğ’un memleketi, burası milli, manevi değerlerin bayrak bulduğu bir yer. İnşallah bu dönem de yine Menduh Bey’le aynı şekilde devam eder diye ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

“İki Memduh Bir Araya Gelince Burada Daha Çok Hizmet Ederler Diye de Ümit Ediyoruz”

İki Memduh’un bir araya gelince daha çok hizmet edecekleri ümidini taşıdıklarını kaydeden Bakan Özhaseki, “Kayseri Büyükşehir’de yıllardır herkesi kucaklayan, herkese hizmet eden bir anlayış var. Bütün ilçelere hizmet götüren bir anlayış var. Böyle olunca birliğin, dirliğin olması, birlikte hareket etmenin rahmete, berekete vesile olacağı düşüncesiyle de aynı şekilde gayret ediyoruz. İnşallah iki Memduh bir araya gelince burada daha çok hizmet ederler diye de ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç da TOKİ konutlarının şimdiden ilçe sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Pınarbaşılı hemşehrilerimize modern ve konforlu yaşam alanları sunacak olan konutlarımızda emeği geçen Sayın Bakanımıza teşekkür ederim. Pınarbaşı’mıza hayırlı olsun” dedi.

Bakan Özhaseki, Mahalle Muhtarları ve Kanaat Önderleriyle Buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Başkan Büyükkılıç ile birlikte ilçede görev yapan mahalle muhtarları ve kanaat önderleriyle de bir araya gelerek, istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen, ilçede yapılan ve yapılacak olan yatırımların istişare edildiği toplantıda muhtarların talep ve istekleri de dinlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Her zaman bizim elimiz, kolumuz, gözümüz olan muhtarlarımız, her birinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Pınarbaşı elbette bizler için çok önemli. İki Memduh’un ortasında, şehrine sevdalı insan, hizmet erbabı bir insan, belediyeleri ilgilendiren en önemli Bakan Mehmet Özhaseki, şehrimize, ilçemize teşrif etti, hoş geldiniz” dedi.

“İki Memduh El Ele Vereceğiz, Gönül Gönle Vereceğiz”

Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesine hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayarak, “Biz buradayız, bakanımız burada, biz bu toprakların çocuklarıyız. İki Memduh el ele vereceğiz, gönül gönle vereceğiz, hizmet etmeye devam edeceğiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bütün birimleriyle, elemanlarıyla şuanda sahada, sizlerin hizmetkârı olmak bizler için ibadettir” diye konuştu.

Ne zaman Kayseri’ye doğru yönelseler, içlerini bir ferahlığın sardığını dile getiren ve vatan sevgisinin imandan kaynaklandığı hadisi şerifi hatırlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de vatandaşların Kayseri için bir talebi olduğunda keyifle gerçekleştirdiklerini belirterek, Kayseri’ye hizmet ettiklerini sözlerine ekledi. Bakan Özhaseki öte yandan iklim değişikliği gibi bir sıkıntı olduğunu belirterek, ısınmanın artması halinde gıda krizlerinin yaşanabileceğini kaydetti. Özhaseki ayrıca depremlerin yaralarını da sarmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

“İki Memduh Birlikte El Ele Verirler, Sizlere Hizmet Ederler”

Bakan Özhaseki, Pınarbaşı ilçesine her türlü yatırımın Büyükşehir tarafından getirildiğini belirterek, şunları söyledi:

“Memduh Başkanıma, yaptığın hizmetleri bir sıralasan dedim. O kadar çok iş var ki burada yapılan. En son da terminalin temelini attınız. Allah, kazasız belasız bitirmeyi nasip etsin. İnşallah önümüzdeki dönemde sizler de uygun görürseniz, izin verirseniz iki Memduh birlikte el ele verirler, sizlere hizmet ederler. Birlikte rahmet var, ayrılıkta azap var. Siz burada hizmet istiyorsanız, iki kardeşimin sağında solunda benim ellerini kaldırarak birlikte hizmet etmemize izin verin, imkân verin biz de sizlere hizmet edelim Allah’ın izniyle. İnşallah Pınarbaşı hizmet alsın. AK Partililer olarak, Milliyetçi Hareket Partililer olarak, belediye başkanlarımız olarak hizmet peşindeyiz. Tek derdimiz bu ülkeye hizmet.”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de şöyle konuştu:

“Sayın Genel Başkanımız TBMM’deki Grup Toplantısı’nda Pınarbaşı’mıza ayrı bir önem ayırarak, sizlere seslendi, merhum başbuğumuzun memleketi, ata toprağı olan Pınarbaşı’da MHP’nin boynunu bükük bırakmamanızı, bir yanda Pınarbaşı Belediyesi’nde Menduh Uzunluoğlu’nu Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde de Memduh Büyükkılıç’ı beraber çalıştıracak, güçlü bir nitelikte seçerek, burada hizmete devam etme arzumuzu iletmiş oldu. Bu çağrının sizler tarafından karşılıksız kalmayacağına inanıyorum.”

Hizmet noktasına Cumhur İttifakı’nın çok değerli kadrolarının burada olduğunu dile getiren Özdemir, altyapı, üstyapı, toplu konut ihtiyacı, içme suyundan kanalizasyona kadar hangi ihtiyaç varsa tespit edildiğini ve giderilmesi noktasında da büyük bir azim ve ivmenin bulunduğunu sözlerine ekledi. Özdemir, Kayseri’nin evladı olan ve Kayseri için büyük bir fırsat olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye, verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.