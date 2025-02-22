44 şok uygulamada 9 aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen 44 şok uygulama kapsamında 4 bin 978 kişi ve bin 436 oto sorgusu yapıldı. 9 aranan şahıs yakalandı.

44 şok uygulamada 9 aranan şahıs yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekibinden oluşan toplam 55 ekip ve 185 personelle yapılan çalışmalar neticesinde; 44 şok uygulamada; 4 bin 978 şahıs ve bin 436 oto sorgusu yapıldı; 94 Park/Bahçe kontrol edildi. Bu kapsamda 9 aranan şahıs yakalandı.

8 Şahıs hakkında toplam 102.45 gram narkotik madde ve 5 adet narkotik Hap bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatılırken, 6 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı. Aramalarda ise 1 kurusıkı tabanca ve 4 adet hacizli/yakalamalı oto ele geçirildi.

Haber Merkezi

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