470 gram uyuşturucuyla kıskıvrak yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapıla çalışmalar neticesinde A.Ö.(29) gözaltına alınarak hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı. Öte yandan Narkotik arama köpeği ile yapılan aramalarda 1 parça halinde toplam 470 gram narkotik madde ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il dışından Kayseri’ye uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyon neticesinde; A.Ö.(29) gözaltına alınarak hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı. Öte yandan Narkotik arama köpeği ile yapılan aramalarda; 1 parça halinde toplam 470 gram narkotik madde ele geçirildi.