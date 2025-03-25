  • Haberler
  • Spor
  • Erciyes 38 FK yarın Edirnespor'a konuk olacak

Erciyes 38 FK yarın Edirnespor'a konuk olacak

Kayseri'yi 3'üncü Lig'de temsil eden Erciyes 38 FK, yarın deplasmanda Edirnespor'a konuk olacak.

Erciyes 38 FK yarın Edirnespor'a konuk olacak

Ramazan bayramının hafta sonuna gelmesi nedeniyle müsabakalar yarın oynanacak. 3’üncü Ligde 4’üncü grupta orta sıralarda yer alan ve hafta sonu Ankara’dan yenilgi ile dönen Erciyes 38 FK, yarın Edirnespor’a konuk olacak. Düşme potası ile arasında 10 puan, Play – Off grubuyla ise arasında 14 puan bulunan Kayseri ekibi yarın Edrinespor’a konuk olacak. Düşme hattında yer alan rakibi ile yarın saat 14.00’de karşı karşıya gelecek olan mavi – siyah – beyazlılar hazırlıklarını tamamlayarak Edirne’ye gitti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Türkiye'nin Güvenlik Vizyonu: Akar, Polonya'daki Konferansta Önemli Mesajlar Verdi
Türkiye'nin Güvenlik Vizyonu: Akar, Polonya'daki Konferansta Önemli Mesajlar Verdi
Melikgazi, 2024'te Konut Satışında 14. Sıraya Yerleşti
Melikgazi, 2024'te Konut Satışında 14. Sıraya Yerleşti
Yarın, 'Bin Aydan Daha Hayırlı Gece'
Yarın, 'Bin Aydan Daha Hayırlı Gece'
Başkan Büyükkılıç'tan 'Kadir Gecesi' mesajı
Başkan Büyükkılıç'tan 'Kadir Gecesi' mesajı
ERÜ'de Bilim İletişim Ofisi Kuruldu
ERÜ'de Bilim İletişim Ofisi Kuruldu
Özgür Özel''in boykot kininin sebebi ne? : 'Kilim Mobilya'yı evinize sokmayın'
Özgür Özel''in boykot kininin sebebi ne? : 'Kilim Mobilya'yı evinize sokmayın'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!