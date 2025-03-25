Erciyes 38 FK yarın Edirnespor'a konuk olacak
Kayseri'yi 3'üncü Lig'de temsil eden Erciyes 38 FK, yarın deplasmanda Edirnespor'a konuk olacak.
Ramazan bayramının hafta sonuna gelmesi nedeniyle müsabakalar yarın oynanacak. 3’üncü Ligde 4’üncü grupta orta sıralarda yer alan ve hafta sonu Ankara’dan yenilgi ile dönen Erciyes 38 FK, yarın Edirnespor’a konuk olacak. Düşme potası ile arasında 10 puan, Play – Off grubuyla ise arasında 14 puan bulunan Kayseri ekibi yarın Edrinespor’a konuk olacak. Düşme hattında yer alan rakibi ile yarın saat 14.00’de karşı karşıya gelecek olan mavi – siyah – beyazlılar hazırlıklarını tamamlayarak Edirne’ye gitti.