5 adet tarihi eser niteliğinde el yazması kitap ele geçirildi
Kaçakçılık operasyonunda 5 adet tarihi eser ele geçirildi
KAYSERİ(1HA)— Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 5 adet tarihi eser niteliğinde el yazması kitap,1 adet lahit mezar, 655 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 5 adet tarihi eser niteliğinde el yazması kitap,1 adet lahit mezar, 655 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, ele geçirilen suç unsurları ve toplam 5 olay kapsamında 21 kişi hakkında gerekli yasal işlem yapıldı, aranan şahıslar kapsamında 16 şahıs yakalandı.