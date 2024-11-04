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5 adet tarihi eser niteliğinde el yazması kitap ele geçirildi

5 adet tarihi eser niteliğinde el yazması kitap ele geçirildi

Kaçakçılık operasyonunda 5 adet tarihi eser ele geçirildi

KAYSERİ(1HA)— Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 5 adet tarihi eser niteliğinde el yazması kitap,1 adet lahit mezar, 655 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde;  5 adet tarihi eser niteliğinde el yazması kitap,1 adet lahit mezar, 655 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, ele geçirilen suç unsurları ve toplam 5 olay kapsamında 21 kişi hakkında gerekli yasal işlem yapıldı, aranan şahıslar kapsamında 16 şahıs yakalandı.

Haber Merkezi

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