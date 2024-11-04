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Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 199 firari yakalandı: 70'i tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 25 bin 700 TL idari para cezası uygulandı, toplam 162 yıl 5 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 199 kişi yakalandı, 70 kişi adli makamlarca tutuklandı.

Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 199 firari yakalandı: 70'i tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Amirliği görevlileri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 15 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet kurusıkı tabanca, 315 adet fişek ele geçirildi, 12 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 12 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 3 şahıs tutuklandı,  2 adet çalıntı motosiklet ile birlikte, Hırsızlık malı olan 125 bin 000 TL değerindeki malzemeler ele geçirildi, 1 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkân sağlayan 1 kişiye adli işlem yapıldı, kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 25 bin 700 TL idari para cezası uygulandı, toplam 162 yıl 5 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 199 kişi yakalandı, 70 kişi adli makamlarca tutuklandı.

Haber Merkezi

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