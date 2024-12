5 binden fazla aileye 5 bin lira eğitim desteği

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Kayseri’de ikamet eden ve üniversite okuyan öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal yardımları kapsamında 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 eğitim öğretim yıllarını kapsayan 3 yıllık dönemde 5 bin 396 aileye toplamda 25 milyon 972 bin TL nakdi destek sağladı.

Gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik alanındaki hizmetleri ile takdir toplayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi; devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinde tam burslu olarak öğrenim gören üniversite öğrencisi bulanan kent sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere yönelik desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı projenin 3’üncü yılında destek ödemelerini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nda her aileye 5 bin TL olmak üzere bin 383 aileye toplam 6 milyon 915 bin TL destek sağladı. Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda eğitim hedeflerine katkı, sosyal eşitlik, aile ekonomisinin desteklenmesi ve eğitimin sürekliliği gibi amaçlarla ilk olarak 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nda projeyi hayata geçirdi. Büyükşehir, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nda her aileye 4 bin TL olmak üzere 2 bin 8 aileye toplam 8 milyon 32 bin TL sosyal yardımda bulundu. Öğrencilere burs verilmesi amacıyla değil, tamamen ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek için ihtiyaç sahibi ailelere yönelik önemli bir sosyal yardıma imza atan Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nda ise her aileye 5 bin TL olmak üzere 2 bin 5 aileye toplam 10 milyon 25 bin TL maddi destek sağladı.

3 yılda 25 milyon 972 bin TL’lik sosyal destek

Büyükşehir Belediyesi’nin Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı kapsamındaki toplam ödeme miktarı 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 eğitim yıllarını kapsayarak 25 milyon 972 bin TL’ye oldu. Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin eğitim süreçlerini kolaylaştırırken, toplumun her kesiminden öğrencilerin eğitim hayatlarına eşit şekilde katkı sağlamaya gayret gösteriyor.