Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları'ndan gündeme dair önemli mesajlar

SURİYE’DE YÖNETİM SURİYELİLERİN OLMALI

2011’den bu yana devam eden işkence, soykırım ve zulümler, zalim Baas iktidarına karşı muhaliflerin 27 Kasım’da başlattıkları kıyamla son buldu. Halep, Hama, Humus ve Şam’ın muhaliflerin eline geçmesiyle 61 yıllık Baas ve 54 yıllık Hafız ve Beşar Esad’ın zalim yönetimi sona erdi. 8 Aralık’ta Şam'ın muhalif güçlerin eline geçmesiyle zulüm dönemi sona erdi. Ahmet Taş, Suriye’de her türlü etnik, dini ve mezhebi grubun dışlanmadan temsil edildiği adaletli bir yönetim anlayışının hakim olmasını temenni ettiklerini belirtti.

KİRA ARTIŞLARI VİCDANİ VE HUKUKİ OLMALI

Son yıllarda artan hayat pahalılığı ve enflasyon nedeniyle kira artışlarının fahiş oranlarda artması, özellikle çalışanlar ve dar gelirli insanlar arasında geçim sıkıntısı yaratıyor. Ahmet Taş, idarecilerden ve mülk sahiplerinden, enflasyonun üzerinde kira artışı yapmamalarını ve kiracılara merhametli davranmalarını talep etti. Ayrıca yöneticilerden, fahiş kira artışı yapan mülk sahiplerini denetleyerek mağduriyetlerin önlenmesini istedi.

VALİLİKLER VE BELEDİYELER GERİ DÖNÜŞLERE KOLAYLIK SAĞLASIN

Esad yönetiminin devrilmesi ve yönetimin muhaliflerin eline geçmesi, Suriye’de ve yurt dışında yaşayan Suriyeliler arasında sevinçle karşılandı. Türkiye dahil birçok ülkede yaşayan Suriyeli muhacirler, ülkelerine dönmek için hazırlıklara başladı. Ahmet Taş, Kayseri Valiliği ve belediyeler başta olmak üzere tüm valilik, kaymakamlık ve belediyelerden, ülkesine dönmek isteyen muhacir Suriyelilere ulaşım ve iaşe hizmeti sağlanmasını talep etti.

SİVİL TOPLUM FUARI KAYSERİ’YE YAKIŞIR

İstanbul’da yapılan sivil toplum fuarının büyük ilgi gördüğünü belirten Ahmet Taş, benzer bir fuarın Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Kayseri’de de yapılmasını uygun ve yerinde bulduklarını ifade etti.

ŞEHİTLERİMİZE RAHMET, MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli, Kara Havacı Teğmen Tunahan Dağlı, Kara Havacı Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Kara Havacı Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Teknisyen Astsubay Çavuş Taha Nergiz’e Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz.